شاهد.. "الهزاني" يتسلم التقرير السنوي لمنجزات "كليات الأفلاج"

ضم أبرز ما حققته من مشاركات ومبادرات خلال العام الجامعي

استقبل محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، اليوم الاثنين بمكتبه، وفد كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمحافظة.

وتَسَلّم "الهزاني"، خلال الزيارة، التقريرَ السنوي لكليات الجامعة، قدّمه المشرف العام على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، وضم أبرز ما حققته من إنجازات ومشاركات ومبادرات خلال العام الجامعي 1439- 1440هـ.

حضر تسليم التقرير كل من وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور فهد بن سلطان القحطاني، ووكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية، للتطوير والجودة والدراسات العليا الدكتور محمد بن هذال الدوسري.

وفي نهاية اللقاء قدّم الدكتور الكبيري باسمه وباسم منسوبي كليات الأفلاج، شكره وتقديره للهزاني على الاهتمام والدعم لبرامج كليات الأفلاج.

يشار إلى أن كليات الأفلاج حققت -خلال العام الجامعي الماضي- عددًا من الإنجازات خلال مشاركاتها في مجموعة من الفعاليات، وحصدت مراكز متقدمة في الكثير من المسابقات، ونفذت العديد من المبادرات.