حالة سحب ممطرة تواعد المدينة المنوّرة وتستمر لـ ٩ مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر، تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٩ مساءً.

2

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 11:23 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

حالة سحب ممطرة تواعد المدينة المنوّرة وتستمر لـ ٩ مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 506

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر، تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٩ مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021