حالة سحب ممطرة تواعد المدينة المنوّرة وتستمر لـ ٩ مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر، تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٩ مساءً.