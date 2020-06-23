الهند تسجل 14933 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 440.215 إصابة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14.933 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و312 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 440.215 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.011 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 248.189 حالة.