"راكة تثليث".. أولياء أمور يطالبون بفصل المرحلة الابتدائية عن المتوسطة والثانوية

بعد هبوط جزء من بلاط أحد الفصول.. و"التعليم" يوضح

قال أولياء أمور طالبات مجمع الراكة بمحافظة تثليث إن الهلع والخوف أصاب بناتهم من جراء أصوات هبوط جزء من بلاط أحد الفصول، فيما باشر الهلال الأحمر لعلاج طالبة تعاني حالة صرع سابقة، وسط تجدد مطالباتهم بفصل المراحل الثلاث بالمجمع بإحدى المدارس المستقلة.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة الراكة بمحافظة تثليث، وقال أحدهم، وهو المواطن بطي القحطاني: "الحادثة وقعت بالمدرسة صباح اليوم بمجمع الراكة التعليمي بعد هبوط بإحدى القاعات كما يقولون؛ وهو ما أثار ذعر الطالبات وهلعهن؛ ما أدى لخروجهن إلى الفناء، وتعرُّض طالبة للإغماء".

وأضاف "القحطاني": سبق أن تقدموا بفصل المرحلة الابتدائية عن المتوسطة والثانوية، لكن لا حياة لمن تنادي؛ فعدد الطالبات كبير بهذه المدرسة، ويشكِّل أمرًا صعبًا في حال حدوث طارئ يستدعي إخلاءهن.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي: "بشأن استفساركم عن حادثة هبوط جزء من بلاط أحد الفصول في مجمع الراكة التعليمي بنات صباح اليوم، نفيدكم بأنه وقع هبوط في جزء من الفصل بمساحة تقدر بنصف متر في ٨م، وتم إخلاء الفصل فور وقوع الهبوط، ولم يحدث تدافع أو إصابات، عدا طالبة تعاني حالة صرع سابقة، وتم استدعاء الهلال الأحمر لنقلها".

وأضاف بأنه تم استدعاء فرق الصيانة، وبدأت في ترميم البلاط بشكل عاجل قبل نهاية اليوم الدراسي.