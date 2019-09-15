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تساءلوا عن فائدته لمن هو على رأس العمل في الوقت الحالي

المعلمون لـ"تقويم التعليم": ردوا على استفساراتنا حول اختبار "كفايات"

طالب العاملون في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات، هيئة تقويم التعليم والتدريب بضرورة تنشيط الردود في حساب الهيئة، والرد على الاستفسارات التي تخص اختبار كفايات المعلمين، والذي من المنتظر أن يتم فتح التسجيل فيه غداً الاثنين الموافق 17/ 1/ 1441 ويستمر حتى 21/ 2/ 1441.

وتتعلق التساؤلات بمدى فائدة الاختبار لمن هو على رأس العمل في الوقت الحالي من الكادر التعليمي، وهل في حال اجتيازه بالنسب المطلوبة سيتم الأخذ به مباشرة للحصول على الرخصة والترقيات للرتب الجديدة.

كما طالب المعلمون بإيضاح مدى تعارض ذلك مع تصريح المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة التعليم محمد الدخيني، والذي أوضح في وقت سابق أن هناك مهلة لمدة أربع سنوات، ما يعني أن الاختبار الذي سيعقد بعد شهر ربما تنتهي صلاحيته بعد أربع سنوات، وأن اجتيازه من عدمه في هذه الفترة لا يقدم ولا يؤخر.

وكل هذه التساؤلات طرحها عدد من المشمولين باللائحة التعليمية الجديدة، وينتظرون تفعيل الحساب، والإجابة من قبل الهيئة.