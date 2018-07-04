"نبراس" يوقع اتفاقية تعاون مع مركز مكافحة السموم بـ"فهد الطبية"

تشمل برامج تدريبية وتوعوية لوقاية مراجعي المدينة من أخطار المخدرات

وقعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بالمشروع الوطني "نبراس"، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع مدينة الملك فهد الطبية ممثلة بـ"مركز مكافحة السموم" في مبنى الإدارة التنفيذية بالمدينة الطبية.

وفي التفاصيل، تشمل الاتفاقية وقاية مراجعي ومنسوبي المدينة الطبية من أخطار المخدرات من خلال تقديم البرامج التدريبية والتوعوية التي تضمن حمايتهم من أخطارها وأضرارها، وكذلك تفعيل دور مركز السموم بمدينة الملك فهد الطبية والاستفادة منه بما يخدم مسار الدراسات العلمية التي تجريها أمانة اللجنة ومشروعها الوطني "نبراس" بما يحقق الوقاية من المخدرات.

وتتضمن الاتفاقية بناء شراكة إستراتيجية لحل ودراسة حالات الإدمان التي ترد لمركز السموم بالمدينة الطبية وتقديم الخدمة اللازمة لها، ودعم الخبرات والكوادر المختصة في مجال التدريب ومجال علم السموم ومجال مكافحة المخدرات.

وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود والمدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمد بن عبدالجبار اليماني.

وصرح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي أن هذه الاتفاقية ستمثل دعماً كبيراً للعمل الوقائي في المملكة من خلال تقديم الدراسات والبحوث التي يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات المتعلقة بالمخدرات والسموم.





وأضاف أن تلك الاتفاقية ستقدم الكثير من التسهيلات اللازمة والضرورية التي تصب في مجملها في طريق حماية الوطن والمواطن من آفة المخدرات.