صحة الحدود الشمالية تُنفّذ 5456 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة

شملت 3225 للصيدليات و2054 للمجمعات الطبية و177 للخدمات المساندة

نفّذت صحة الحدود الشمالية، 5456 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك منذ بداية العام 2021م حتى الآن؛ حيث شملت الجولات 3225 زيارة للصيدليات، و2054 زيارة للمجمعات الطبية، و177 زيارة لمراكز الخدمات المساندة.

يُذكر أن عدد المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة يبلغ 146 منشأة.