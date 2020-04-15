"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق

هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.