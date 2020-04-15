"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق

هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

حالة الطقس الأرصاد

2

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 01:34 PM

هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,854

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020