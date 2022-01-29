لاعبات مسلمات يرفضن قرار فرنسا بحظر الحجاب في كرة القدم

نظمْنَ احتجاجًا على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي

نظمت لاعبات كرة قدم مسلمات في فرنسا احتجاجًا على منعهن من ارتداء الحجاب داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات الرسمية.



واحتجت اللاعبات وعدد من المسلمين على تعديل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية داخل الاتحادات الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأشار المحتجون إلى أن هذا التعديل يستبعد النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب ويمارسن كرة القدم وألعابًا أخرى، في حين أن غطاء الرأس لا يعيق أداء اللاعبات.