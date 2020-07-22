"خالد بن بندر" يرأس القمة الافتراضية للغرفة التجارية العربية البريطانية

جرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات

رأس اليوم السفير الأمير خالد بن بندر، اجتماع مجلس الغرفة العربية البريطانية، بمشاركة عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالرياض.

وجرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات، واستثمار الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين في السياحة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية والابتكارات.

كما تمت مشاركة عضوة اللوردات "البارونة إليزابيث"، ورئيس الغرف التجارية العربية بند رضا.