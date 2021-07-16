"المرور" يواصل منع الدخول للمشاعر لمن لا يحمل تصريحاً

من خلال نقاط التحكم عند مداخل منى وعرفات ومزدلفة

وضع رجال المرور نقاط تفتيش ابتداءً من فجر أمس (اليوم الخامس من ذي الحجة)؛ لمنع دخول المشاعر المقدسة لغير المصرح لهم.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي في "تويتر": إن نقاط المنع والتحكم على مداخل المشاعر المقدسة في منى، عرفات، مزدلفة تواصل منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة.