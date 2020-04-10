أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 52 حالة وفاة

عدد الإصابات وصل إلى 6152

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 52 حالة بعد وفاة رجل (76 عاماً) في مستشفى أديلايد الملكي في ولاية جنوب أستراليا، ووفاة شخص آخر في ولاية فيكتوريا.

وبلغ عدد الإصابات في أستراليا 6152 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2822 حالة إصابة مؤكّدة.