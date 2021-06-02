ارتفاع ملموس .. "كورونا" يستعيد نشاطه في بريطانيا

الفيروس أصاب 4330 شخصًا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 4330 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الأخيرة السابقة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4330 مقابل 3383 الاثنين و3165 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4494699 إصابة.

وبيّنت أنها رصدت خلال يوم 12 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع حالة واحدة الاثنين وصفر وفيات الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127794 شخصًا، وفقًا لـ"رويترز".