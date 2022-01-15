التحالف: الطرق القادمة من "مأرب والبيضاء" إلى "حريب وعين وبيحان وعسيلان" مناطق عمليات

ابتداءً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى إشعار آخر.. مراقبة وسيتم استهداف أي تحركات عليها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتَي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (15:00) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022م، حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.