الهطولات تواعد أبها والخميس اليوم.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": تشمل أيضاً رجال ألمع ومحايل تصحبها رؤية متدنية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:49 AM

"الأرصاد": تشمل أيضاً رجال ألمع ومحايل تصحبها رؤية متدنية

الهطولات تواعد أبها والخميس اليوم.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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