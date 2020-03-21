كاتبة سعودية تقترح: "جائزة للمغرد الإيجابي" الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات

طالبت وزارة الإعلام بتبنيها.. وقالت: "نحتاج من ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم"

‫طرحت الكاتبة السعودية زكية حمد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح تخصيص: جائزة للمغرد الإيجابي الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات كجائحة كورونا.


‫وقالت "زكية حمد": نحتاج ‫للإيجابيين بهذه الفترة الذين ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم وهم بالأزمات يهدئون النفوس ويبرزون إيجابيات الالتزام بالاحترازات .


‫وقد وضعت الكاتبة هاشتاق تحت اسم " #جائزة_للمغرد_الإيجابي"، وطلبتْ من وزارة الإعلام أو أي جهة خاصة أو عامة تَبنّيها، الفكرة وجدت تجاوبًا وتفاعلًا من المغردين .

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 04:21 PM

طالبت وزارة الإعلام بتبنيها.. وقالت: "نحتاج من ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم"

كاتبة سعودية تقترح: "جائزة للمغرد الإيجابي" الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‫طرحت الكاتبة السعودية زكية حمد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح تخصيص: جائزة للمغرد الإيجابي الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات كجائحة كورونا.


‫وقالت "زكية حمد": نحتاج ‫للإيجابيين بهذه الفترة الذين ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم وهم بالأزمات يهدئون النفوس ويبرزون إيجابيات الالتزام بالاحترازات .


‫وقد وضعت الكاتبة هاشتاق تحت اسم " #جائزة_للمغرد_الإيجابي"، وطلبتْ من وزارة الإعلام أو أي جهة خاصة أو عامة تَبنّيها، الفكرة وجدت تجاوبًا وتفاعلًا من المغردين .

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