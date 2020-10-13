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وفق ما أعلنته الشركة عبر "تداول": على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.