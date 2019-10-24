"منيخر" يوجه بتزيين شوارع "العارضة" بلافتات تحمل أسماء الشهداء

أعلن ذلك خلال استقباله لذوي أبطال المحافظة

وجه محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، بتزيين الشوارع بلافتات تحمل أسماء شهداء المحافظة.

أعلن ذلك خلال لقائه، مساء الأربعاء، مع أبناء وأسر شهداء المحافظة، فخرًا واعتزازًا للذين قدموا أرواحهم في سبيل تراب الوطن الغالي ومقدساته.

العارضة

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24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 07:06 PM

أعلن ذلك خلال استقباله لذوي أبطال المحافظة

"منيخر" يوجه بتزيين شوارع "العارضة" بلافتات تحمل أسماء الشهداء

قاسم الخبراني

جازان

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وجه محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، بتزيين الشوارع بلافتات تحمل أسماء شهداء المحافظة.

أعلن ذلك خلال لقائه، مساء الأربعاء، مع أبناء وأسر شهداء المحافظة، فخرًا واعتزازًا للذين قدموا أرواحهم في سبيل تراب الوطن الغالي ومقدساته.

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