"منيخر" يوجه بتزيين شوارع "العارضة" بلافتات تحمل أسماء الشهداء

أعلن ذلك خلال استقباله لذوي أبطال المحافظة

وجه محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، بتزيين الشوارع بلافتات تحمل أسماء شهداء المحافظة.

أعلن ذلك خلال لقائه، مساء الأربعاء، مع أبناء وأسر شهداء المحافظة، فخرًا واعتزازًا للذين قدموا أرواحهم في سبيل تراب الوطن الغالي ومقدساته.