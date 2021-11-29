فرضية حريق بمحطة تحويل كهرباء جنوب بيشة‎.. تجربة طوارئ

نتج عنها إصابتان افتراضيتان وتكللت التجربة بالنجاح التام

شاركت "صحة بيشة" -ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي- في تجربة طوارئ فرضية (حريق بمحطة تحويل كهرباء جنوب بيشة) المقامة من قِبَل شركة الكهرباء؛ في إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه نتج عن هذه الفرضية وجود إصابتين افتراضيتين (1 حالة حمراء- 1 حالة خضراء)، وتكللت التجربة بالنجاح التام.