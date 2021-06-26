المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:46 AM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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