تدشين النسخة الأولى من منتدى البرلمانيات العرب والمسلمات العام المقبل

في بيان للبرلمان العربي وزعه مكتبه بالقاهرة

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مع رئيسة برلمان أوزباكستان أنزيلا نارباييفا، سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزباكستان، فضلاً عن مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة.

وقال البرلمان العربي في بيان وزعه مكتبه بالقاهرة اليوم: إن العسومي اقترح خلال اللقاء، الذي عُقِدَ على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، تنظيم البرلمان العربي لأول منتدى للبرلمانيات العرب والمسلمات، بحيث يتم تدشين نسخته الأولى على هامش المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات في أوزباكستان العام المقبل، مضيفاً أن المنتدى سيُعّقَد بعد ذلك بشكل سنوي، وبمشاركة برلمانيات عرب ومسلمات من جميع الدول.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما، وكذلك تعزيز العلاقات العربية الأوزباكستانية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية، خاصة أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها في هذا الشأن.