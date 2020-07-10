ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة

سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:06 PM

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة

ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

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