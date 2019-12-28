أهالي حي "الحساني" يوجّهون مناشدة عاجلة لأمين العاصمة المقدسة

يفتقر للإنارة ووجود تشققات على جنباته تتسبب في الحوادث المرورية

ناشد أهالي حي الحساني الواقع شرقي مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة ضرورة الاهتمام بالطريق الذي يربطهم مع طريق المغمس- عرفة، في ظل افتقاره للصيانة.

وطالب الأهالي أمين العاصمة المقدسة بالنظر في وضع الطريق العام بالمخطط؛ الذي يفتقر للإنارة، إضافة لوجود تشققات على جنباته، ما تسبب في عدد من الحوادث المرورية.

وأشاروا إلى أن الطريق يفتقر للصيانة منذ سنوات، دون أي اهتمام من أمانة العاصمة المقدسة التي تعجّ مكاتب المسؤولين فيها بالمناشدات، ولكن دون جدوى، وطالبوا أمين العاصمة المقدسة بسرعة إنهاء معاناتهم، خاصة أن طول الطريق لا يتجاوز 8 كيلومترات.