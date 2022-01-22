في أيرلندا.. جثة مُسِن بمكتب بريد تثير حيرة الشرطة

تحقّق الشرطة في جمهورية أيرلندا في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وطباً لصحيفة "أيريش تايمز"، نقل جثمان هذا المتوفى، وكان قد تجاوز سن التقاعد، بوساطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وقالت الصحيفة في تقرير ها عن الواقعة، إن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد في استجوابهما".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكتب البريد في كارلو، صباح الجمعة، لكنه أصدر بياناً مقتضباً في هذا الشأن.