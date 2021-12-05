الدوري الممتاز للكرة الطائرة.. "الأهلي" ينفرد بالصدارة .. و"الهلال" يواجه "الترجي"

الإثارة تتجدد بين "النصر" و"الاتحاد"

تختتم غدًا الاثنين منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

يلتقي في الأولى الهلال مع الترجي في تمام الساعة (4:00) عصرًا في لقاء متوقع أن يكون قمة في الإثارة والمتعة، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 18 نقطة والترجي رابع الدوري برصيد 15 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يستضيف النصر فريق الاتحاد عند الساعة (6:00) مساءً، حيث يتوقع أن يمتد اللقاء لأكثر من خمسة أشواط، ويمتلك النصر والاتحاد نفس الرصيد 8 نقاط في جدول الدوري.

وفي بقية لقاءات الجولة تمكن نادي الأهلي من الانفراد بصدارة الدوري بفوزه على الوصيف الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على صالة نادي الأهلي بجدة.

وفي الدمام واصل ضمك نتائجه المميزة بتجاوزه نادي الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وكسب الوحدة فريق الخليج في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل اثنين.

وفي صالة نادي النهضة حقق الوحدة انتصارًا مهمًا على الابتسام بثلاثة أشواط مقابل واحد.