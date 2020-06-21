"أمانة جدة" تحذِّر أصحاب المنشآت التجارية من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية

"الزهراني": تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الشيش

حذرت أمانة محافظة جدة أصحاب المنشآت التجارية من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للأنشطة التجارية، والتهاون في تطبيقها.

وأكدت أن حملات تفتيش يومية، ستنفذها البلديات الفرعية للتأكد من تطبيق الإجراءات، وإيقاع العقوبات، وإغلاق المنشآت المخالفة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إنه مع بدء رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن السعودية بشكل كامل، بدءًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة، منها محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي، فإنه يتوجب قيام كل منشأة بتطبيق الاحترازات من حيث التباعد الجسدي، ولبس الكمامة؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا "الزهراني" أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام والتقيد بإنفاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة المقررة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بلبس الكمامة والقفازات، وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

مشيرًا إلى أنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية سيتم استمرار منع تقديم المعسل والشيشة داخل المقاهي، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم. وأوضح "الزهراني" أنه سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحال المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وتوفير وحدات ثابتة للفحص البصري على مداخل المولات ومراكز التسوق لفحص المرتادين كافة بأجهزة الكشف الحراري، والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، ووضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المركز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات، مع إلزام المرتادين كافة بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط (مثل أبل باي، فيزا.. إلخ)، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على المحال والأنشطة التجارية، وعلى أنشطة صالونات الحلاقة وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الشيش والمعسل بها، وتطبيق وإنفاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، مع تخصيص جولات تفتيشية على محال صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين، وارتداء العاملين الملابس الواقية، وارتداء القناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.