صدامات دارفور .. مقتل 20 قروياً بنيران مسلحين

أحرقوا عدداً من المنازل

قُتل عشرون شخصاً، اليوم (الاثنين)، في قرية الطويل سعدون على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور؛ على إثر هجوم شنه مسلحون على القرية، في آخر الصدامات التي تشهدها دارفور منذ أيام.

وذكر محمد صالح أحد زعماء قبيلة الفلاتة، أن "مسلحين من العرب الرزيقات هاجموا قرية الطويل سعدون، وهم يركبون درجات نارية وجمالًا وعربات، وأحصي حتى الآن مقتل عشرين

شخصاً، كما أحرقوا عدداً من المنازل"، وفقاً لـ"فرانس 24".