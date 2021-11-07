أطلقت "فكر آمن" لمعالجة التطرف الديني.. استفادة 350 ألف شخص من برامج "هداية" بالخبر

استهدفت مختلف الفئات العمرية من الجنسين بالمواقع العامة والجوامع وحسابات التواصل

استفاد 350 ألف مواطن ومقيم من البرامج والأنشطة التي نظمتها جمعية "هداية" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر خلال الشهر الماضي، مستهدفة مختلف الفئات العمرية من الجنسين بالمواقع العامة والجوامع ومقرات القطاع الخاص وحسابات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أطلقت برنامج "فكر آمن" التوعوي لمعالجة التطرف الديني والفكر المنحرف بمشاركة عددٍ من الدعاة المؤثرين.

وأوضح مدير جمعية "هداية" الشيخ إبراهيم الشهري أن قائمة المسلمين الجدد وصلت إلى عدد 12 ألف مسلم بالخبر منذ التأسيس متضمنة أجانب من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقية، إضافة إلى الغالبية من الدول الآسيوية حيث تصدرت الجنسية الفلبينية قائمة الجنسيات الأكثر دخولاً إلى الدين الإسلامي ، مؤكدًا أن نسبة اعتناق الأجانب للدين الإسلامي في تزايد واضح خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة نتيجة الدور الكبير للبرامج الدعوية والإرشادية التي تقدمها الجمعيات الدعوية بتوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية.

وأشار الشيخ الشهري إلى تقديم الجمعية لنخبة من البرامج والأنشطة التي استفاد منها 350 ألف مواطن ومقيم من الرجال والنساء، حيث تضمنت برامج لدعم الشباب مثل ديوانية الصحبة ونادي غيث الصيفي وفارس الفجر وشارك بها ما يقارب 2100 شاب.

واستهدف 35 ألف شخص بالمحاضرات والكلمات بالمساجد والجوامع وبرنامج " فكر آمن" الذي قدم عددًا من المحاضرات لمعالجة التطرف الديني والفكر المنحرف، إضافة إلى استفادة 10 آلاف شخص من الدعوات الإلكترونية و 253 مستفيدًا من الجولات الدعوية داخل الشركات.

وأردف بأن الشهر الماضي شهد إسلام 22 امرأة بالخبر تم إدراجهن في برنامج المسلم الجديد الذي يشرف عليه نخبة من الدعاة الأجانب، حيث واكب ذلك إطلاق القسم النسائي لبرنامج "مسيرة السلام" الذي تضمن حوارات ولقاءات توعوية ومسابقات تستهدف دعوة غير المسلمات من جميع الجنسيات.