الشلهوب: بدايتنا غير موفقة.. العابد: الهدفان صعَّبا مهمتنا

بعد الخسارة من الاستقلال الإيراني في "الآسيوية"

أكد محمد الشلهوب، لاعب خط وسط الهلال، أن البداية غير الموفقة تسببت في خسارتهم أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، وقال: "لدينا عدد من المباريات، وإن شاء الله نستطيع التعويض بإذن الله".

وعن تأثير خسارة الفريق أمام النصر في هبوط مستوى الفريق قال: "بالعكس، لا يوجد تأثير، المتابع قد يرى ذلك، لكن تتبقى أربع جولات، ولدينا فرصة للتعديل".

من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط الهلال، أن الجميع يتحمل الخسارة، وقال: "تلقينا هدفَين سهلَين في بداية المباراة، وهذا صعّب من مجريات المباراة".

وأضاف: ضغط المباريات أسهم في نزول مستوى الفريق؛ إذ نلعب مباراة كل ثلاث أيام.

وعن لقب الدوري السعودي قال: يبقى آمل، وسننافس على تحقيق اللقب.