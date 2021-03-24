كورونا.. مصر تسجل 648 إصابة جديدة و428 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 43 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 196709 حالات من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و11680 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 99 ألفًا و846؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1707.