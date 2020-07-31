"الأرصاد" تصدر تنبيهًا بسحب رعدية مُمطرة على المشاعر المقدسة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجرًا.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المشاعر المقدسة

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 10:52 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تصدر تنبيهًا بسحب رعدية مُمطرة على المشاعر المقدسة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجرًا.

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