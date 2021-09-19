رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع!

يقول بعضهم: 800 مخصص للاستفسار والشكاوى و9200 لما هو مصرفي

بيّنت بنوك، أن عددًا من خدماتها لا تزال تتلقاها عبر الرقم المدفوع المبتدئ بـ9200؛ على الرغم من صدور قرار من وزارة التجارة باستبدالها بالرقم 800 المجاني؛ وذلك وسط مطالبات بمجانية جميع الخدمات، مع إلغاء الأرقام المدفوعة بشكل نهائي، والتي أصبحت عائقًا أمام تواصل عدد كبير من العملاء مع البنوك؛ وليس ذلك مقتصرًا على عدد معين من الخدمات.

وقالت بنوك: إن الرقم 800 مخصص للاستفسارات والشكاوى فقط؛ بينما الخدمات المصرفية الأخرى فسيتم استقبالها من خلال الرقم 9200 المدفوع.

وكانت وزارة التجارة قد بدأت المرحلة الثانية من مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" بالرقم المجاني (800)، بعد أن شملت المرحلة الأولى منافذ السيارات؛ حرصًا على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له، وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة من المبادرة، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصًا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع؛ على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بقية الأنشطة التجارية.

كما أعلنت "التجارة" أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800).