"فيصل بن مشعل" رئيسًا فخريًّا لجمعية الناشرين السعوديين

دشّن الهوية الجديدة والمواقع الإلكترونية للجمعية

سلّم رئيس جمعية الناشرين السعوديين عبدالعزيز الشبانات، أمس، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الرئاسة الفخرية للجمعية، خلال استقباله له ولعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقام الأمير فيصل بتدشين الهوية الجديدة للجمعية، وكذلك المواقع الإلكترونية.

وفي سياق متصل، كانت جلسة الأمير فيصل أمس في قصر التوحيد عن "الكتاب بين الورقي والرقمي"، قدّمها الدكتور سعد الغامدي ومحمد الفريح.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 11:13 AM

دشّن الهوية الجديدة والمواقع الإلكترونية للجمعية

"فيصل بن مشعل" رئيسًا فخريًّا لجمعية الناشرين السعوديين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سلّم رئيس جمعية الناشرين السعوديين عبدالعزيز الشبانات، أمس، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الرئاسة الفخرية للجمعية، خلال استقباله له ولعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقام الأمير فيصل بتدشين الهوية الجديدة للجمعية، وكذلك المواقع الإلكترونية.

وفي سياق متصل، كانت جلسة الأمير فيصل أمس في قصر التوحيد عن "الكتاب بين الورقي والرقمي"، قدّمها الدكتور سعد الغامدي ومحمد الفريح.

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