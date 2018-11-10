محافظ الحديدة: قوات الجيش مسنودة من التحالف تصل إلى مقربة من ميناء المدينة

قال: المليشيا لا تزال تتحصن في الأحياء السكنية وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية

أكد الحسن طاهر، محافظ محافظة الحديدة في اليمن، وصول قوات الجيش اليمني إلى مقربة من ميناء المدينة الاستراتيجي في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية قائمة.

وقال المحافظ الحسن خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في عدن إن قوات الجيش تسجل انتصارات كبيرة في سبيل إنهاء الانقلاب المليشياوي المدعوم من إيران من أجل وضع موطئ قدم لها في خاصرة اليمن والوطن العربي، وتهديد أمنه وسلامة المنطقة.

وأشار محافظ الحديدة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن المليشيا لا تزال تتحصن في الأحياء السكنية، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالتقدم الكبير للجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة من التحالف العربي في سبيل إنقاذ آلاف اليمنيين من صلف وظلم واضطهاد عناصر المليشيا الانقلابية.. مشيرًا إلى انتهاكاتها ضد الأبرياء العزل التي كان آخرها تعريض مستشفى 22 مايو للقصف.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالإسناد العسكري لتحالف "دعم الشرعية في اليمن"، ومشاركته الفاعلة في تحقيق تلك الانتصارات.