جامعة "كاوست" تشارك في سباق الفورمولا 1

اعتبرتها شراكة فريدة في الابتكار والسرعة

في شراكة فريدة من نوعها مع أحد فرق السباقات العريقة في العالم، تسهم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - كاوست" بكامل خبراتها التقنية في إيصال فريق مكلارين لمنصة تتويج الفائزين في حلبة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

عندما تصدّر متسابقا مكلارين "دانيال ريكاردو" و"لاندو نوريس" المركز الأول والثاني على التوالي في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للفورمولا 1 في سبتمبر الماضي؛ كان فارق التوقيت بينهما صغيرًا للغاية (1.747 ثانية). ولو كان أداء أي منهما أبطأ ولو لبضع ثوانٍ في حلبة مونزا، التي تعتبر أسرع حلبة للفورمولا 1، لسقطا من قمة المجموعة، وأصبحا في منتصف قائمة المتسابقين.

وكان هذا هو السبب الذي يدفع فرق الفورمولا 1 لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات سنويًّا لعمل تعديلات على سياراتهم كانسيابية الهواء، واحتراق الوقود، وتحسين القياسات الرقمية، كل ذلك سعياً للفوز بأجزاء من الثانية في كل لفة ومنعطف من السباق.

ولكن عندما تصطفّ الفرق العشرة غدًا على حلبة كورنيش جدة؛ للمشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" الافتتاحي، التي تعتبر أسرع حلبة شوارع لسباقات الفورمولا 1 على الإطلاق، بمتوسط سرعة يقدر بـ252 كيلومترًا في الساعة، سيكون فريق مكلارين الوحيد الذي يمتلك أفضلية الأرض.

وقالت: إنه في عام 2018، وقّع فريق سباق مكلارين شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ بهدف تطوير سيارات سباق الفورمولا1 لمكلارين، تمكَن طلبة وباحثو وأعضاء هيئة التدريس في كاوست من تسخير خبراتهم في مجال البرمجيات وأجهزة الاستشعار والكيمياء، لمساعدة فريق سباق مكلارين على تجاوز منعطفات وممرات حلبة كورنيش جدة أسرع ببضع ثوانٍ من الفرق الأخرى.

على الرغم من قوة محرك سيارات الفورمولا 1، إلا أنه غير كافٍ للفوز بالسباق، وفي هذا السياق، يسأل البروفيسور ماتيو بارساني الأستاذ المساعد في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في كاوست: "لماذا سيارة الفورمولا 1 أسرع في حلبة السباق من دراجة السباق النارية، التي تستطيع أيضًا تحقيق سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة؟ الإجابة هي انسيابية الهواء، التي تقلل من تأثير الهواء الذي يصطدم بالسيارة بحيث لا يؤثر على سرعتها ويمنحها الثبات اللازم، الذي يمّكن السائقين من تجاوز المنعطفات بسرعات عالية، وهذا مفيد جداً في حلبة كورنيش جدة التي تحتوي على 27 منعطفًا".

وعند اختبار انسيابية الهواء للسيارات، تقوم معظم فرق السباق باعتماد اختبار النفق الهوائي (wind-tunnel)، وهو اختبار مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، وفي الآونة الأخيرة، تبنّت الفورمولا 1 اختبار ديناميكيات السوائل الحسابية (CFD)، الذي يعتمد على الحوسبة الفائقة لمحاكاة وتحسين تدفق الهواء على الأسطح بشكل كبير. ولأن اللوائح الرياضية لسباقات الفورمولا 1 تفرض قيودًا صارمة على عدد ساعات المعالجة المركزية المسموح باستخدامها بواسطة الفرق المتسابقة، تبحث جميع الفرق عن أفضل الخوارزميات الحسابية، التي تحتاج للقليل من المعالجة. وتحقيقًا لهذه الغاية قام البروفيسور بارساني وزملاؤه في مركز أبحاث الحوسبة الفائقة في كاوست، بترخيص أحدث حلولهم البرمجية في مجال النمذجة الدقيقة لتدفق الهواء المضطرب وبصورة حصرية لشركة مكلارين.

رحلة طموحة

تُشكل أبحاث انسيابية الهواء جزءاً من أجندة الشراكة الطموحة بين كاوست ومكلارين، التي توسعت في نطاقها من تطوير أداء السيارات، إلى مساعدة مكلارين على التزامها الممتد لعِقد من الزمن "بمحايدة الكربون"، ودعم التعليم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

ويقول مارك بارنيت مدير الأبحاث والابتكار في شركة مكلارين ريسينغ: "تواصل كاوست عبر مرافقها البحثية العالمية، وأعضاء هيئة تدريسها، ورغبتها في الجمع بين التقنيات الناشئة ومبادرات الاستدامة في مساعدتنا خلال رحلتنا الطموحة".

لكن السبب الرئيس الذي جذب فريق سباق مكلارين لكاوست أول مرة؛ كان أبحاث الوقود، فكما تنظم لجنة سباق الفورمولا 1 كمية التيرافلوب (وحدة معالجة حاسوبية) التي يسمح للفرق باستخدامها في محاكاة انسيابية الهواء، تخصص أيضاً 110 كيلوجرامات من الوقود لكل سيارة كحد أقصى، وهذا يعني أن على الفرق المتنافسة أن تستغل كل قطرة من الوقود للحصول على الطاقة الحركية اللازمة للفوز، التي تتغير من سباق لآخر، وبحسب المسار والظروف.

ويقول ماني ساراثي، المدير المساعد لمركز أبحاث الاحتراق النظيف في كاوست: "نساعد مكلارين في تحديد معدل الاحتراق الأمثل للوقود من خلال تزويدهم بالتركيبات الكيميائية والأدوات اللازمة"، وكما ساعدت مجموعة بارساني البحثية فريق مكلارين على استبدال اختبار النفق الهوائي، يستخدم فريق ساراثي تقنية تعليم الآلة لتحديد تركيبات الوقود اللازمة للاختبارات الميدانية.

يعتبر تطوير أجهزة الاستشعار من المجالات البحثية، التي يمكن أن تسهم فيها كاوست من خارج مختبر مكلارين، خصوصاً أن بطولة سباق الفورمولا 1 تعتمد اعتمادًا كلياً على قراءة البيانات والقياسات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء.

ويوجد في سيارات اليوم المئات من أجهزة الاستشعار، التي تنقل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بمعدل السرعة، وتدفق الهواء، ودرجة حرارة المحرك، وقوة الكوابح، وتصريف العادم وغيرها، وكلما تطورت أجهزة الاستشعار زاد وزنها، وبالتالي أثر ذلك على وزن السيارة وسرعتها القصوى، مما دفع الفرق للبحث عن أجهزة استشعار متطورة ومتناهية الصغر ومصنوعة من مواد خفيفة الوزن.

وكجزء من هذه الشراكة، تم إيفاد مجموعة من طلبة كاوست لمشاهدة فريق سباق مكلارين أثناء بطولة جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2019. وكان من بين الطلبة ألتيناي كايداروفا، وهي طالبة دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب الآلي، حيث شاهدت عن كثب مدى الضغوط الهائلة، التي يضعها سائقو مكلارين على سياراتهم، بما في ذلك التسارع الشديدة ودرجات الحرارة الداخلية المرتفعة. وعند عودتها للجامعة شرعت تحت إشراف البروفيسور يورغن كوسيل، في تطوير أجهزة استشعار مخصصة باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة في كاوست.

اختارت كايداروفا مادة الجرافين، وهي صفائح بسمك الذرّة من الكربون النقي أقوى (وأخف وزنًا) بمائة مرة من الفولاذ، وتمكنت من تصميم أجهزة استشعار مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكنها قياس الإجهاد وتدفق الهواء والقصور الذاتي في البيئات القاسية التي تواجهها سيارة الفورمولا 1، داخلياً وخارجياً.

وقالت: "هدفنا هو دمج أجهز استشعار لاسلكية مُحسّنة من الجرافين للحصول في وقت واحد على قياسات للقوة والضغط ودرجة الحرارة من نقاط متعددة حول السيارة".

آمال الفوز

وتأمل مكلارين أن تتوج بالفوز في حلبة كورنيش جدة متسلحة بالتقنيات التي أسهم طلبة وباحثو كاوست في تطويرها.

وكما يرى بارساني، فإن الفورمولا 1 هي الاختبار الحقيقي لأي جامعة هندسية، حيث قال: "تتيح بطولة الفورمولا 1 للطلبة تجربة العمل في مشروع صناعي حقيقي وضمن بيئة حقيقية، وهي فرصة فريدة لمشاهدة أبحاثنا تتطور من رموز على الأوراق إلى خوارزميات متطورة تتحكم في أحد أكثر الأجهزة التي صنعها الإنسان تعقيداً".