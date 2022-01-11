شاهد.. الأمطار تغسل الطائف وتُبهج الأهالي

حالة من الجمال الفريد زيّنتها حبات البرد

تصوير ماجد عسيري: شهدت الطائف، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء واسعة من المحافظة بما فيها منطقة السيل شمالًا، في واقعةٍ كان عنوانها الجمال، عندما اغتسلت "العروس" بأمطار النهار المصحوبة بحباتٍ من البرد، بعد أن كانت قد اعتادت على أمطار الليل في الأيام الماضية.

وسجّلت أمطار اليوم حالة متفردة من الجمال، حيث سبقها غياب الشمس وتزاحم الغيم، لحين هطول الأمطار، والتي أبهجت الأهالي وأيقظت الفرح لهم مجددًا، وتزامنت مع وقت أداء صلاة الظهر، وأبقت المُصلين داخل المساجد؛ بسبب غزارتها حتى انخفضت وتمكنوا من الخروج.

وتواجدت فرق السلامة التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالشوارع الرئيسة وكذلك عند الأنفاق وأسفل الكباري، وكذلك فرق المتابعة من الأمانة والتي راقبت قنوات التصريف؛ منعًا لتراكم المياه والتسبب في عرقلة الحركة، بالإضافة لدوريات الأمن والمرور.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في وقتٍ مبكر صباح اليوم عن تنبيه متقدم، حملَ توقعًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول، على منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في "السيل الكبير - الشفا - الطائف - الهدا - عشيرة".