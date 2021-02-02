الاتحاد يكشف مدة غياب " هنريكي ".. ويكثف تحضيراته لمواجهة الفتح

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب برونو هنريكي أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع وبالتالي غيابه عن مواجهة الفتح المقررة بعد غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفتح دورياً الخميس المقبل.



واشتمل المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.



