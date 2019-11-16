أمير الرياض يعزي ذوي المعلمة والطالبتين المتوفيات إثر حادث مروري بـ"وادي الدواسر"

وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في المعلمة والطالبتين اللاتي توفاهن الله تعالى، إثر حادث مروري بمحافظة "وادي الدواسر"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بأسرهن مساء أمس.

ودعا الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، كما اطمأن على صحة المصابين في الحادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.