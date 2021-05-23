الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

بعد المشاركة الناجحة في سوق السفر

تمتلك المملكة العديد من الوجهات السياحية المتنوعة والمختلفة بالإضافة إلى مساحة السعودية الجغرافية الهائلة، ومع قرب استقبال السياح من الخارج وقّعت الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية تسويق مشتركة مع شركة "هوتيل بيدز جروب" التي تضم أكثر من 180 ألف وكالة سياحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسليط الضوء على الكنوز السياحية بالمملكة وزيادة الوعي عن الوجهات السياحية والترفيهية الواعدة.

تعتبر شركة هوتيل بيدز بنك الفنادق العالمي؛ حيث تعمل مع 180 ألف فندق في العالم، ودخل المزيد من الفنادق في محفظتها في سوق السفر العربي بدبي في مواقع مختارة في مدن رئيسية عبر الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وتتميز محفظة فنادق هوتيل بيدز بأقل مخاطر مالية لشركائها الفندقيين، مبتعدة عن التعاقد بحسب معدل العمولة وتقدم نموذج توزيع خاصًّا لأصحاب الفنادق.

ووقعت هوتيل بيدز ثلاثة أضعاف عدد الصفقات التفضيلية ليصل العدد إلى أكثر من 150 اتفاقية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

ويؤكد كارلوس مونوز المدير الإداري لهوتيل بيدز أن منطقة الشرق الأوسط والسعودية وتركيا وأفريقيا هي واحدة من أسرع المناطق نموًّا لدينا في جميع أنحاء العالم، وهذه الاتفاقيات ليست سوى دليل آخر على التزامنا بهذه المنطقة.

مشيرًا إلى أهمية تزويد عملائنا بهامش مرونة عالية، بالإضافة إلى محفظة فنادق حصرية، مع تقديمنا إيرادات على المدى الطويل.

تملك هوتل بيدز قاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن عشرات الآلاف من الفنادق في 180 بلدًا، وتأسست مجموعة هوتيل بيدز في العام 2001.