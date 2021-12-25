اختتام منافسات المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم ببريدة

"الرياض" بطلاً للقتال.. والفرع يتصدر البومسي

اختتمت منافسات بطولة المجموعة الأولى للتايكوندو لدرجة البراعم، بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

جاء ذلك، بمشاركة 103 لاعبين يمثلون 14 نادياً من أندية منطقة الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

وواصل فريق الفرع التألق باختطاف كأس البومسي بـ 242 نقطة بذهبية الفردي والجماعي عبر الأبطال "عبدالعزيز القحيز، حسام الدوسري، حمد آل شاهين"، بقيادة المدرب الوطني خالد الدهيمي ومحمد قدري.

فيما حل فريق كميت ثانياً بـ 72 نقطة، والرياض ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وفي منافسات القتال، خطف فريق الرياض، كأس البطولة بـ 598 نقطة و4 ذهبيات من نصيب الأبطال "أحمد شراحيلي، فهد الفرشان، عبدالله عقاقي، سامح الخيبري"، بقيادة المدربين الوطنيين "منصور شبعاني ومحمد سفياني وفهد الغريب".

وجاء الشباب ثانياً بـ 454 نقطة و3 ذهبيات عبر الأبطال "عبدالله القحطاني، عبدالمحسن الحبشي، أحمد البشر".

وحل الفرع ثالثاً بـ 403 نقاط بذهبيتي الأبطال "مشعل قيسي، عبدالمحسن الشويبي".

فيما نال لاعب نادي النصر علي الدوسري ذهبية (43) كجم.

ووفقاً للمؤشر الفني للجولة يكون نادي الرياض، الأكثر حصولاً على ميداليات الجولة بمجموع (9) ميداليات (4) ذهبيات وفضيتين و(3) برونزيات.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، على الجهود التي بذلها الجميع، وأشاد بجميع الأندية والأجهزة الفنية والإدارية على حرصها للظهور المشرّف للعبة، خصوصًا الفئات السنية التي تعد قاعدة كبيرة لمستقبل التايكوندو السعودي.

ووجه شكره لمكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، ممثلاً بماجد العبيداء ولمدرب التايكوندو بمركز تدريب الاتحاد بالمنطقة الوطني، علي العيسى، لمساهمتهم في نشر اللعبة بالمنطقة ولاستضافتهم لمنافسات البطولة.