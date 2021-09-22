"العجمي" يشيد باستمرار مسيرة العطاء والإنجازات والأمن خلال 91 عامًا

تحت راية التوحيد

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن واحدًا وتسعين عاماً، مرت على توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - وما زالت مسيرة العطاء والإنجازات والأمن والأمان مستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-.

وأضاف: مع بزوغ فجر يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، الموافق 16 صفر، تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 91 تخليداً لذكرى توحيدها عام 1351هـ/ 1932م، وهي ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة وترابط الشعب كافة، وذلك تحت شعار "هي لنا دار" احتفالاً بهذا الوطن المعطاء ليشارك في هذا الاحتفال الصغير والكبير، وهو يوم فرح لكل الشعب وتجسيد التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة".

وتابع: "هذا التلاحم سمة بارزة وثابتة منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولم تزل الوحدة الوطنية محوراً تاريخياً ترتكز عليه المواطنة في هذه البلاد المباركة، ولا يخفى على الجميع جهود المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في إرساء هذا البنيان على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- وتوحيد الوطن وبنائه في التغلب على العقبات وتحديات الحياة في الجزيرة العربية آنذاك التي كانت ترزح قبل أكثر من ثمانية عقود تحت وطأة التناحر والهلع وشظف العيش ولبناء دولة تتمتع بالأمن والأمان والخيرات الوفيرة".

وواصل: "توحدت أجزاء هذا الوطن العظيم في وحدة وطنية رائعة على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مع رجاله الأوفياء من أبناء وطننا العظيم حتى جمع الله به الصفوف وإرساء دعائم الحق والأمن والإيمان ليصبح هذا اليوم يوم ذكرى للأجيال بتجديد الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن، الملك السابع الذي يحيي ذكرى اليوم الوطني السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأيمن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- اللذين شهدنا في عهدهما المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية والنقل والمواصلات والصناعات والكهرباء والمياه والزراعة؛ شكلت في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما جعلها ضمن مصاف دول العالم المتقدمة.

وقال: "كما أن لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود مهندس وعراب الرؤية 2030؛ دوراً كبيراً في صناعة مستقبل المملكة وتحقيق إنجازات استثنائية متوالية منذ انطلاق رؤية 2030 وخلال فقط الأعوام الخمسة الماضية شهدت بلادنا المباركة التطور والنماء والتقدم بجميع الميادين وبكل المجالات، علمًا أن المملكة جنت ثمار ما زرعته من هذه الرؤية العظيمة خلال تلك الفترة، وأخيرًا نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا وقادتنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان".