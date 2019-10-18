"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".

وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".

رابطة المحترفين سامي الجابر

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18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 04:25 PM

"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".

وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".

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