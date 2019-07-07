مدير شرطة الرياض يهنئ "العشي" و"العنبر"

اجتازا دورة عسكرية في باكستان

هنّأ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم، كلًّا من: الرقيب أحمد بن محمد العشي، والرقيب عبدالمجيد بن عبدالله العنبر؛ لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية، التحق بها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأعرب اللواء المطيري عن شكره وتقديره، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.

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07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 09:33 PM

اجتازا دورة عسكرية في باكستان

مدير شرطة الرياض يهنئ "العشي" و"العنبر"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنّأ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم، كلًّا من: الرقيب أحمد بن محمد العشي، والرقيب عبدالمجيد بن عبدالله العنبر؛ لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية، التحق بها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأعرب اللواء المطيري عن شكره وتقديره، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.

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