المغرب تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 9074 حالة

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفاً و873 بعد الكشف المخبري.