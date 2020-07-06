لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين مستقر عند 1311

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.

فيروس كورونا الجديد

1

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 05:47 PM

عدد المتعافين مستقر عند 1311

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 295

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020