لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين مستقر عند 1311

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.