في اليوم الثاني من الحالة المطرية.. "المسند": ذروتها على المدينة ومكة وتشمل 7 مناطق أخرى

تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية، أن يكون يوم ذروتها على جنوبي وغربي منطقة المدينة، وشمالي منطقة مكة المكّرمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال "المسند"؛ إنها تشمل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وغربي الرياض والباحة .