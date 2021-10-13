فرنسا تشكّك في جدّيّة التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بالاتفاق النووي

"لوجاندر" لفتت إلى أهمية زيارة "مورا" إلى طهران

شككت فرنسا، اليوم "الأربعاء"، في جدية التزام حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي بتنفيذ الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، للصحفيين في إفادة يومية: "من خلال تصريحاتها وتصرفاتها على الأرض، تثير الإدارة الإيرانية الجديدة شكوكًا حول نواياها إزاء العودة إل الاتفاق النووي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت "لوجاندر": "في الوقت الذي ترفض فيه إيران التفاوض، تخلق حقائق على الأرض تزيد من تعقيدات عودتها للاتفاق النووي، وعلى ذلك، وفي سياق الأزمة، تجري هذه الزيارة التي يقوم بها مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي".

ولفتت إلى أن زيارة "مورا" إلى طهران ستكون على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة لمستقبل المحادثات.