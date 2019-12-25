مؤشر جديد للنجاح.. قرض "البناء الذاتي" يفتح "باب التمليك" لـ50 ألف مواطن

جانب آخر من إنجازات "سكني" 2019.. يوفر حلولًا وخيارات سكنية متعددة

في مؤشر جديد على نجاح الدولة في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، أعلن برنامج "سكني" عن دعمه لما يقارب 50 ألف قرض عقاري للبناء الذاتي، منذ بداية عام 2019 وحتى نوفمبر الماضي.

ونوّه البرنامج بأن هذا الدعم يأتي ضمن الخيارات السكنية المتنوعة، التي أضافها لخدمة الراغبين في بناء مساكنهم على أراضٍ سكنية مملوكة لهم.

وقال المستشار العقاري عبدالعزيز حسن القحطاني: إن ما يميز القرض العقاري المدعوم ضمن برنامج "سكني"، هو أنه يوفر حلولًا وخيارات سكنية متعددة للمواطنين المستحقين لتملّك المسكن الأول المناسب لهم حسب رغباتهم.

ولفت القحطاني إلى أن قرض "البناء الذاتي" فتح الباب أمام المواطنين المالكين لأراضٍ سكنية كي يحققوا حلمهم بالبناء؛ وفق اختياراتهم؛ منوهًا بأن "هذا القرض ساهَمَ في تسريع حصول المواطنين المستحقين على المسكن المناسب".

وكان برنامج "سكني" قد أضاف خيار البناء الذاتي، ضمن برنامج القروض المدعومة؛ بغرض تسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك مساكنهم.

واشترط البرنامج للحصول على هذا القرض؛ أن يكون المواطن المستحق مالكًا لأرض سكنية ورخصة بناء سارية. كما يشترط أن تتوافر للمواطن القدرة الشرائية بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل، وعدم الحصول على دعم سكني سابقًا من وزارة الإسكان.

ووفق القحطاني؛ فقد شكّل هذا الدعم دفعة كبيرة للمواطنين الراغبين في بناء الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة لهم؛ موضحًا أنه "من خلال هذا القرض أمكن للمواطن البناء في أي موقع يختاره بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل".

وقال القحطاني: إن ما تقدمه وزارة الإسكان من حلول متعددة، ساهَمَ في رفع نسبة التملك لدى المواطنين؛ مشيدًا بحرص الدولة على تلبية رغبات المستفيدين، دون رفع التكلفة عليهم.

من جانبه، أكد المواطن حسن الزيلعي أن برنامج "البناء الذاتي" يوفر فرصة متميزة للموطنين الباحثين عن تملك منازل بالتصميم الذي يناسبهم.

وقال الزيلعي: إن هذا البرنامج يُعد من أميز الحلول السكنية التي تناسب كثيرًا من المواطنين؛ لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقديم الدعم للمواطنين ضمن سعيها لزيادة أعداد المتملكين وتمكين المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرات التي تطلقها منذ سنوات من الاستفادة بالخيارات السكنية المتاحة فيها.

أما المواطن محمد الحبيشي؛ فقال: إن ارتفاع أعداد المستفيدين من برنامج "البناء الذاتي"، يدلّ على أهمية البرنامج وقوة المبادرة؛ مشيرًا إلى أنه شخصيًّا يجده أنسب الحلول.