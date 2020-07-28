أسعار النفط تنخفض.. و"برنت" فوق 43 دولاراً للبرميل

تراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.46 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.09 % ليصل عند 43.40 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.46 % ليثبت عند 41.47 دولار أمريكي.