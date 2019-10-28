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حضرها 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة

"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم

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نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).